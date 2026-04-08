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Linz Marathon #runthesteelcity: So viele Marathonis wie noch nie
© Guglwald läuft

Am 12. April

Linz Marathon #runthesteelcity: So viele Marathonis wie noch nie

08.04.26, 12:29
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Für die 42,195-km-Strecke sind 2.017 Marathonis angemeldet - so viele wie noch nie.  

Linz. Melderekord! Erstmals in der Geschichte des Oberbank Linz Donau Marathons sind heuer sämtliche Laufbewerbe bereits vor der Marathon-Sportmesse 10./11. April in der TipsArena
komplett ausgebucht. Nachmeldungen sind nur noch für die "rollenden Bewerbe" Fischer Brot Inline Skating Halbmarathon und Ascendor Handbike Halbmarathon möglich. "Bis 7. April sind gesamt 21.378 Meldungen eingegangen, der Linzer Marathon ist damit an seinen räumlichen Grenzen angelangt", freut sich Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) auf das Laufevent am Sonntag.

Insgesamt sind Teilnehmer aus 75 Nationen am Start. 59 Läufer gelten als "Golden Runners", weil sie bereits fünf Mal die Volldistanz gefinisht haben. um Team "Guglwald bewegt" haben sich heuer 413 Läuferangemeldet; damit bildet das Team erneut die größte Laufgruppe beim Oberbank Linz Donau Marathon.

Angeführt wird das Feld vom ehemaligen Marathon-Weltmeister Ghirmay Ghebreslassie, während aus heimischer Sicht Julia Mayer und Mario Bauernfeind im Fokus stehen . Bis 19 Grad sind am Sonntag bei Sonnenschein gemeldet. 

5.000 Kilo Bananen von Spar

Genug trinken heißt die Devise: 200.000 Becher auf der Strecke und 20.000 Mehrwegbecher in der Ziellabe stehen bereit. Fischer Brot bäckt 20.000 Marathonweckerl, 9.000 l Iso Getränk stellt Peeroton zur Verfügung, 5.000 l Zipfer Märzen, 65 Kisten Zipfer 0,0% und 320 Biertischgarnituren kommen von der Brau Union, 5.000 Kilo Bananen und 3.000l Cola von SPAR, 4.000 l Mineralwasser stellt Frankenmarkter (Starzinger) zur Verfügung.

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