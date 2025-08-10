Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
LKW fuhr Schlangenlinien
© Getty

Mühlviertler S 10

Lkw in Schlangenlinien: Fahrer hatte 2,6 Promille

10.08.25, 09:51 | Aktualisiert: 10.08.25, 15:11
Beschädigte mehrere Verkehrseinrichtungen - Autofahrer rief Polizei und zog Schlüssel ab

. Ein 58-jähriger Kraftfahrer ist Samstagabend auf der Mühlviertler Schnellstraße (S10) mit 2,6 Promille Alkohol am Steuer seines Lkw erwischt worden. Ein nachfolgender Autolenker aus Kärnten meldete der Polizei einen Lkw, der in Schlangenlinien unterwegs sei und bereits mehrmals die Betonleitwand links und rechts touchiert habe. Auch andere Verkehrsleiteinrichtungen beschädigte der Lkw, berichtete die Polizei am Sonntag.

Als der Sattelschlepper plötzlich am ersten Streifen anhielt, stoppte der 44-Jährige aus dem Bezirk Villach-Land ebenfalls, ging zu dem Fahrzeug und zog den Schlüssel ab. Die Streife traf kurz darauf ein. Ein Alkotest bei dem Kraftfahrer aus der Ukraine ergab 2,6 Promille. Da der Mann über Schmerzen klagte, wurde er ins Krankenhaus gebracht. Er ist seinen Führerschein los und wird angezeigt.

