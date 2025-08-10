Um 12,8 % mehr Unternehmensgründungen in OÖ

Heuer wurden 422 mehr Firmen angemeldet als im Vergleichszeitraum 2024.

OÖ. Im Zeitraum von Jänner bis Ende Juni dieses Jahres wurden in Oberösterreich 3727 gewerbliche Unternehmen neu gegründet. Gegenüber dem 1. Halbjahr 2024 (3305 Neugründungen) bedeutet das einen deutlichen Anstieg von 12,8 Prozent. Zu den Neugründungen kommen noch 338 Übernahmen (1. Halbjahr 2024: 374). Dies bedeutet einen Rückgang um 9,6 Prozent.



WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer kommentiert die Zahlen: „Der deutliche Anstieg bei den Gründungszahlen ist sicherlich auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Das Image der Selbständigkeit in Österreich hat sich in den letzten Jahren stark gebessert. Die mediale Präsenz des Themas, vor allem in Form von innovativen Startups, und zahlreiche erfolgreiche Vorbilder haben ein neues positives Bewusstsein für Unternehmertum geschaffen.“ Auch bieten die nochmals verbesserten sogenannten „Kleinunternehmerregelungen“ die Möglichkeit, mit sehr wenig Aufwand und Kosten in die Selbständigkeit hineinzusteigen, oftmals neben einer Anstellung oder Karenz. Vermutlich hat auch der derzeitige Arbeitsmarkt Menschen in Oberösterreich dazu bewogen, sich für die Selbständigkeit als alternative Karriereoption zu entscheiden.

© WKOÖ

Eine der vielen Gründungsideen? Waldwerts entwickelt minimalinvasive Lodges für naturnahen Individualtourismus – modular, autark und hochwertig ausgestattet. Die Unterkünfte fügen sich sanft in die Umgebung ein, kommen ohne Fundamentierung aus und benötigen keinen Anschluss an Wasser oder Kanal.

Der neue Gründerservice-Kanal auf YouTube bietet eine breite Palette an Videos, die Inspiration, Wissen und Erfolgsgeschichten von Gründern vermitteln. Wer sich fachlich tiefer in die Materie der Selbständigkeit einarbeiten möchte, für den gibt es die Video-Wissensplattform „wise up“. Die Plattform ergänzt die bewährten Gründerservice-Formate, wie persönliche Beratungen und Workshops, durch eine umfangreiche und jederzeit verfügbare Bibliothek von etwa 30.000 Info- und Lehrvideos. „Diese Videos behandeln alle relevanten Themen, die nicht nur am Beginn der Selbständigkeit wichtig sind: von Management und Organisation über Technologie und Recht bis hin zu Sprachen und vielem mehr“, lädt WKOÖ-Präsidentin Hummer zur Nutzung und Inspiration ein.