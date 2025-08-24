Alles zu oe24VIP
Notarztwagen im Einsatz
© Getty

Aus 2. Stock

Mädchen (17) stürzt aus Hotelfenster - schwer verletzt

24.08.25, 10:31
Ein Zeuge hörte noch die Hilfeschrei der Jugendlichen. 

. Eine 17-jährige aus dem niederösterreichischen Bezirk Amstetten ist Sonntagfrüh aus dem Fenster im zweiten Stock eines Hotels in Vöcklabruck in Oberösterreich gestürzt. Das Mädchen rief laut Aussagen eines Zeugen noch um Hilfe, danach war der Aufprall zu hören. Die junge Frau wurde schwer verletzt auf dem Asphalt vor der Unterkunft aufgefunden. Nach Versorgung durch den Notarzt kam sie ins Spital. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Der Zeuge hatte die Schrei des Mädchens gegen 5.00 Uhr gehört und den Aufprall wahrgenommen. Weitere Ermittlungen zum Hergang waren am Sonntag im Gange.

