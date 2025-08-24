Raser (32) nach Wheelie auf Drogen gefasst

Völlig aufgedreht war ein gebürtiger Iraner, der sein ganz persönliches Saturdaynight-Fieber mit einem Höllenritt in Transdanubien "feierte".

Wien. Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien wurden am Freitagabend auf einen Motorradlenker aufmerksam, der im Bereich der Erzherzog-Karl-Straße sein Fahrzeug immer wieder stark beschleunigte, sodass das Vorderrad vom Boden abhob.

Weiters raste der Wheelie-Lenker mit einer Geschwindigkeit von 132 km/h im erlaubten 50 km/h-Bereich. Am Genochplatz kam es schließlich zur Anhaltung durch die Beamten. Im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 32-jährige im Iran geborene Motorradlenker schwer auf Drogen war, worauf der Suzuki-Biker in einer nahegelegenen Polizeiinspektion einem Amtsarzt vorgeführt wurde. Dieser bestätigte eine Suchtgfitbeeinträchtigung. Dem Einrad-Raser wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt sowie das Motorrad vorläufig beschlagnahmt. Die Chancen sind groß, dass die Maschine versteigert wird.