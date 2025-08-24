"Plötzlich wütend"- Afghane tobte vor Sneaker-Laden

UM 3 Uhr in der Früh schlug der 33-Jährige mit einer Eisenstange wild um sich, drosch gegen die Auslage eines Sneaker-Geschäfts und tobte beim Polizeieinsatz weiter.

Wien. Das Schreckgespenst sorgte in der Nacht von Freitag auf Samstag für Unruhe auf der nächtlichen Einkaufsstraße, als er nach Angaben mehrerer Zeugen auf offener Straße mit einer Eisenstange wild um sich geschlagen, damit auch Passanten bedroht und auf eine Hausfassade eingeschlagen haben.

Als die Beamten auf der MaHü eintrafen, konnten sie einen Verdächtigen, auf den die Personenbeschreibung zutraf, umgehend anhalten. Der 33-jährige Afghane machte einen äußerst aggressiven Eindruck auf die Beamten und bedrohte diese mit der Eisenstange um sich fuchteln ebenso. Die Polizisten forderten den Mann mehrfach auf, den Gegenstand wegzulegen, kam der Aufforderung jed

Mittels Körperkraft gelang es den Cops den Randalierer vorläufig festzunehmen. Dabei soll er sich mehrmals der Festnahme zu widersetzen haben, kratzte und trat die Polizisten mit seinen Füßen, sodass einer der Beamten verletzt wurde. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht.

Seine Motiv umriss der Afghane mit wenigen (englischen) Worten: "I got angry!" Warum er plötzlich wütend wurde, ist (noch) unerklärlich.