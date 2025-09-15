Mädchenbande lockte 15-Jährige in Wald und verprügelte sie

Das Opfer soll angeblich über andere Mädchen gelästert haben und wurde deswegen von der fünfköpfigen Mädchenbande misshandelt.

OÖ. Den brutalen Teenies wird am Montag in Steyr der Prozess gemacht. Die Anklage umfasst schwere Körperverletzung, Nötigung und Erpressung. Einige der mutmaßlichen Täterinnen sind erst 13 Jahre alt.

Die Mädchen lockten laut Anklage das Opfer unter einem Vorwand in einen Wald in Grünburg (Bezirk Kirchdorf), wo sie die 15-Jährige körperlich attackierten, indem sie sie schlugen, traten und bespuckten. Zudem soll die Jugendliche erniedrigt worden sein, indem sie sich ausziehen, hinknien und entschuldigen musste.

Ein Teil der Misshandlungen soll mit dem Handy gefilmt, intime Aufnahmen sollen verbreitet worden sein. Außerdem soll die Bande das Opfer gezwungen haben, die Beziehung mit dem Freund zu beenden. Während die jüngsten Verdächtigen "davonkommen", weil sie nicht strafmündig sind, droht den älteren Beschuldigten eine Gefängnisstrafe.