Mehr Atmosphäre im Herzen der Stadt: Umbau des Volksgarten-Entrées startet

Linz gestaltet den Eingang zum Volksgarten neu – für mehr Aufenthaltsqualität und Sicherheit.

Linz. Die Stadt Linz setzt einen weiteren Schritt zur Aufwertung der Innenstadt: Der stark frequentierte Übergang vom Volksgarten zur Landstraße wird umfassend neugestaltet. Ziel ist ein einladendes, sicheres und ganzjährig nutzbares Entrée, das die Bedeutung des Ortes als Verbindung zwischen Bahnhof und Innenstadt unterstreicht.

Herzstück des neuen Konzepts ist ein „Nebelspiel“, das an heißen Tagen für Abkühlung sorgt und zum Verweilen einlädt. Ergänzend verbessern neue Wegeführungen die Orientierung, während ein zusätzlicher Baum sowie automatische Bewässerungssysteme die ökologische Qualität des Platzes sichern.

Im Planungsprozess wurden zahlreiche Stakeholder – von Kultur über Feuerwehr bis Stadtgrün und Volkshilfe – eingebunden, um gestalterische, technische und soziale Anforderungen zu vereinen. Die Öffnung der Ecke Landstraße/Goethestraße soll die Blickbeziehungen verbessern und den Volksgarten zu einem attraktiven Eingangstor in die Linzer Innenstadt machen.