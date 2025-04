Mit dem Schiff zum Mural Harbor

Kunst und Donau vereint: Die neue Kombi-Tour bringt ab 2025 Besucher per Schiff direkt in den Mural Harbor – mit exklusivem Landgang.

Ab der Tourismussaison 2025 bietet Linz ein neues Erlebnis für Einheimische und Gäste: Eine zweistündige Kombi-Tour per Schiff mit Landgang im Mural Harbor. Die Fahrt startet im Stadtzentrum, führt zum Linz AG Hafen, wo bei einem 50-minütigen geführten Rundgang internationale Street Art erkundet wird, bevor das Schiff wieder retour zum Lentos fährt. Die neue Attraktion entsteht durch die Kooperation von Donauschifffahrt Wurm & Noé, Mural Harbor und Linz AG Hafen. Die Tour wird in der Hauptsaison von Mittwoch bis Sonntag einmal täglich angeboten.

Lesen Sie auch



















DARAN könnte die deutsche Regierung jetzt noch scheitern

Zwischen den Parteiführungen von CDU, CSU und SPD ist die neue Koalition fertig verhandelt. Doch eine Hürde gibt es noch.

























Illegales Bettlerlager in Linz geräumt

Eine Schwerpunktaktion von Stadt Linz, Polizei und ÖBB führte am Mittwoch zur Räumung eines illegalen Zeltlagers nahe der A7-Abfahrt Industriezeile. Sicherheitsstadtrat Michael Raml spricht von einem wichtigen Schritt gegen organisierte Bettelei.

























Gerichtspräsidenten warnen vor Sparkurs bei Justiz

Der Präsident des Obersten Gerichtshofs (OGH), Georg Kodek, sowie die Präsidentinnen und Präsidenten der vier Oberlandesgerichte warnen in einer gemeinsamen Aussendung vor Einsparungen bei der Justiz.