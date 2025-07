Mit Karte zum Kerzerl: Kirche setzt auf moderne Technik

Die Linzer Pöstlingbergkirche geht mit der Zeit: Seit Mai 2025 können Besucher*innen Kerzen und Devotionalien kontaktlos per Smartphone oder Bankomatkarte bezahlen – ein Meilenstein im Kirchenalltag.

Linz. In der Wallfahrtskirche am Linzer Pöstlingberg ist seit Mai kontaktloses Bezahlen möglich. Zwei Geräte stehen beim Schriftenstand und in der Fatima-Kapelle – ideal für Touristinnen und Pilgerinnen ohne Bargeld. Das System nutzt SumUp-Terminals mit diebstahlsicherem Gehäuse und wird bereits gut angenommen. Besonders junge Menschen und internationale Gäste bevorzugen digitale Zahlungen. Pro Woche werden etwa 100 Euro bargeldlos gespendet.

© Diözese Linz

Spenden für dringende Sanierung

Nach einer Diebstahlserie bieten die Terminals nun auch mehr Sicherheit. Die Pfarrgemeinde hofft auf zusätzliche Spenden, denn ab 2026 steht eine dringend nötige Sanierung der beiden Türme an. Rund 400.000 Euro werden benötigt. Auch andere Diözesen setzen auf ähnliche Systeme – etwa Wien oder Kärnten. Am Pöstlingberg soll das bargeldlose Spendenmodell Schule machen.