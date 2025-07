Mit knapp 160 km/h statt erlaubten 70 in Oberösterreich unterwegs

Ausgebremst: Allein in OÖ heuer schon 7 Raser-Autos beschlagnahmt Im Vorjahr waren es in Oberösterreich 18 Fahrzeuge, heuer in zwei Monaten schon sieben - zuletzt musste ein 21-jähriger Probeführerscheinbesitzer Schein und seinen Audi A 5 abgeben, der jetzt versteigert werden könnte.