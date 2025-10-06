Mit Roboter-Wachhund: Linz bekommt ein "Digital City Studio"

Diesen Mittwoch lädt das Digitale Stadtlabor zum offiziellen Eröffnungstag ein.

Linz. Mit dem Digital City Studio entsteht im Herzen von Linz – in der Pfarrgasse 9, direkt beim Hauptplatz – ein einzigartiger Ort, an dem Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft aufeinandertreffen. Als gemeinsame Initiative der Interdisciplinary Transformation University (IT:U) und der Stadt Linz ist das Studio lebendiges Labor, Gemeinschaftsraum und Schaufenster in die digitale Gesellschaft der Zukunft. Bürger, Schüler, Forscher und Unternehmen sind eingeladen, die digitale Transformation aktiv zu erleben, mitzugestalten und neue Perspektiven zu gewinnen. Die Eröffnung findet am 8. Oktober von 10 bis 18 Uhr statt – jeder kann vorbei kommen und zum Beispiel das eigene Haus am digitalen Stadtmodell suchen.

„Mit dem Digital City Studio schaffen wir in Linz einen Ort, an dem Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft auf Augenhöhe zusammenkommen. Unser Ziel ist es, digitale Themen für alle verständlich und erlebbar zu machen – unabhängig von Alter oder Herkunft. Hier entsteht ein Raum, in dem Menschen sowohl lernen, digitale Technologien zu nutzen als auch, diese kritisch zu hinterfragen, verantwortungsvoll einzusetzen und aktiv mitzugestalten. Damit setzen wir ein klares Signal: Digitale Kompetenz bedeutet Zukunftsfähigkeit – für jede und jeden von uns und für die ganze Stadt”, ist Bürgermeister Dietmar Prammer SPÖ) überzeugt.