Magischer 7. Oktober: Supermond und Sternschnuppen beeinflussen ALLE Sternzeichen

In der Nacht auf Dienstag erwartet uns ein astrologisches Highlight: Der erste Supermond des Jahres erscheint am 7. Oktober kurz vor Sonnenaufgang um 05:48 Uhr (MESZ) und trifft dabei auf einen Sternschnuppenstrom. Ein spektakuläres Himmelsschauspiel, das jede Menge kosmische Energie entfaltet.

Fast ein Jahr ist vergangen, seit über Österreich zuletzt ein sogenannter Supermond zu sehen war. Nun beginnt wieder die Phase im Jahr, in der gleich mehrere Supermonde hintereinander erscheinen. Den Auftakt macht der erste Supermond 2025, der am 7. Oktober am Himmel steht.

Doch was bedeutet „Supermond“ überhaupt?

Von einem Supermond spricht man, wenn der Mond seine Vollmondstellung in geringer Distanz zur Erde erreicht. Laut NASA wird von einem Supermond gesprochen, wenn die Distanz unter 367.600 Kilometer liegt. Der Supermond erscheint damit etwa 17 Prozent größer und sein Licht sogar bis zu 30 Prozent heller als bei einem Vollmond in größter Entfernung. Dadurch wirkt der Vollmond noch intensiver – sowohl energetisch als auch optisch.

Astrologisch betrachtet ist der Supermond mehr als nur ein schöner Anblick. Wenn sich seine Energie mit dem Sternschnuppenstrom verbindet, der ebenfalls in der Nacht sichtbar ist, entsteht eine intensive kosmische Konstellation. Diese Mischung gilt als Verstärker für Emotionen, Intuition und innere Klarheit – ein Moment, der besonders auf die Sternzeichen wirkt. Während die Sternschnuppen für Wünsche, Neuanfänge und plötzliche Erkenntnisse stehen, sorgt der Supermond dafür, dass diese Impulse stärker wahrgenommen werden.

So wirken Supermond & Sternschnuppen auf die Sternzeichen

Widder (21.3.–20.4.)

Der Supermond schenkt Ihnen einen Energieschub, der Sie mutig vorantreibt. In Kombination mit den Sternschnuppen erkennen Sie klarer, welche Ziele Sie wirklich verfolgen wollen. Nutzen Sie die kosmische Kraft, um Neues zu starten.

Stier (21.4.–20.5.)

Sie spüren eine starke Sehnsucht nach Sicherheit und innerem Gleichgewicht. Der Supermond rüttelt an alten Gewohnheiten, während die Sternschnuppen Sie ermutigen, loszulassen. Vertrauen Sie darauf, dass Veränderungen Stabilität bringen können.

Zwillinge (21.5.–21.6.)

Gespräche und Begegnungen stehen unter einem besonderen Stern. Der Supermond verstärkt Ihre Neugier, und die Sternschnuppen inspirieren Sie zu neuen Ideen. Achten Sie darauf, sich nicht zu verzetteln, sondern Klarheit zu gewinnen.

Krebs (22.6.–22.7.)

Als Mondzeichen spüren Sie die Energie besonders stark. Der Supermond rührt an Ihren Gefühlen, während die Sternschnuppen Hoffnung und Leichtigkeit bringen. Ein guter Moment, um Ihr Herz für Neues zu öffnen.

Löwe (23.7.–23.8.)

Sie strahlen intensiver als sonst – und andere bemerken es. Der Supermond verstärkt Ihr Selbstbewusstsein, die Sternschnuppen schenken Ihnen kreative Funken. Perfekt, um sich in Szene zu setzen oder mutig einen Traum zu verfolgen.

Jungfrau (24.8.–23.9.)

Der Supermond lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf Routinen und Gesundheit. Die Sternschnuppen zeigen Ihnen, wo Sie loslassen können, um Platz für Neues zu schaffen. Fokussieren Sie sich auf das, was Sie innerlich stärkt.

Waage (24.9.–23.10.)

Für Sie als Geburtstagskind ist die Energie besonders intensiv. Der Supermond wirft ein Licht auf Beziehungen, während die Sternschnuppen Klarheit für Herzensfragen bringen. Harmonie entsteht, wenn Sie ehrlich zu sich selbst sind.

Skorpion (24.10.–22.11.)

Sie spüren die kosmische Intensität besonders tief. Der Supermond verstärkt Ihre Intuition, und die Sternschnuppen lassen Sie alte Themen loslassen. Jetzt ist die Zeit, Ballast abzuwerfen und innere Stärke zu entfalten.

Schütze (23.11.–21.12.)

Abenteuerlust und Optimismus steigen an. Der Supermond macht Sie mutig, Ihre Visionen zu verfolgen, während die Sternschnuppen Chancen für neue Wege eröffnen. Achten Sie darauf, Ihre Energie gezielt einzusetzen.

Steinbock (22.12.–20.1.)

Für Sie geht es um Struktur und Klarheit. Der Supermond rüttelt an alten Pflichten, und die Sternschnuppen eröffnen Ihnen neue Perspektiven. Es lohnt sich, Prioritäten neu zu ordnen.

Wassermann (21.1.–19.2.)

Freiheit und Inspiration stehen im Fokus. Der Supermond bringt Ihnen plötzliche Erkenntnisse, die Sternschnuppen verstärken Ihren Wunsch nach Veränderung. Wagen Sie neue Schritte – sie bringen frischen Wind.

Fische (20.2.–20.3.)

Ihre Sensibilität ist verstärkt, Sie nehmen die kosmischen Energien sehr intensiv wahr. Der Supermond verstärkt Ihre Träume, während die Sternschnuppen Ihnen Hoffnung und Heilung schenken. Vertrauen Sie Ihrer Intuition – sie weist Ihnen den Weg.