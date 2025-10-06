Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 06. 10. 2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Lieber ein bisschen cooler! Zu viel Emotion könnte Misstrauen wecken.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nicht wieder zu skeptisch! Ein bisschen spontaner Spaß ist ja erlaubt.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Bewahren Sie kühlen Kopf! Mit Forderungen erreichen Sie gar nichts.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Die Wolken könnten heute tief hängen. Bezähmen Sie Ihre Emotionen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Offensive mit Verstand! Bloß nicht wieder zu kämpferisch und fordernd!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Keine Angst vor mehr Spontaneität. Lassen Sie sich ruhig überrumpeln!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Gut zuhören und vernünftig reden, statt impulsive Aktionen zu setzen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Solange Sie vernünftig wirken, dürfen Sie sich entschlossener geben.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Mit Ihnen hat man bestimmt Spaß, wenn Sie den Bogen nicht überspannen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Gehen die Wogen wieder mal hoch? Gelassenheit ist die beste Antwort.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Seien Sie mit Initiativen vorsichtiger! Bloß nicht wieder zu ungestüm!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Ruhig etwas offensiver und mutiger! Selbstbewusstsein kommt besser an.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.