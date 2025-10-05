Alles zu oe24VIP
Das sollten Sie in der Woche vom 6. Oktober bis 12. Oktober laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 41

Das sollten Sie in der Woche vom 6. Oktober bis 12. Oktober laut Mondkalender tun

05.10.25, 07:00
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 06.09. - 12.10.

Montag - 06. Oktober 2025

  • Mond nimmt zu
  • Fische

Heute viel trinken! Und ein Fastentag wäre tatsächlich sinnvoll. Fußreflexmassagen beugen Kopfschmerzen häufig vor. Probieren Sie’s aus.

Dienstag – 07. Oktober 2025

  • Vollmond
  • Widder

Vollmond an Widder ist nur einmal im Jahr und der hat es in sich. Gehen Sie nicht mit dem Kopf durch die Wand. Setzen Sie auf Meditation.

Mittwoch – 08. Oktober 2025

  • Mond nimmt ab
  • Widder

Am Nachmittag viel Wasser oder Tee trinken. Bei Kopfschmerzen möglichst auf Süßigkeiten verzichten. Augengymnastik verbessert das Sehvermögen.

Donnerstag – 09. Oktober 2025

  • Mond nimmt ab
  • Stier

An Stiertagen bekommen wir besonders leicht Halsschmerzen. Gerade in der kühlen Jahreszeit müssen wir unseren Körper also vor der Kälte schützen.

Freitag – 10. Oktober 2025

  • Mond nimmt ab
  • Stier

Ein guter Tag, um Ziele zu erreichen. Mani- und Pediküre sorgen für starke Nägel. Allergiker:innen sollten sich heute besser keine Ausnahmen gönnen.

Samstag – 11. Oktober 2025

  • Mond nimmt ab
  • Zwillinge

Idealer Tag, um die Winterkleidung hervorzuholen und die Sommersachen zu verstauen. Ob Geräte, Möbel oder Kleidung, alles bleibt luftig und die Schimmelgefahr bleibt aus.

Sonntag – 12. Oktober 2025

  • Mond nimmt ab
  • Zwillinge

Die Schultern brauchen regelmäßig Bewegung, besonders an Zwillinge. Reinigungsmasken für Gesicht, Hals und Dekolleté sind heute besonders empfehlenswert.

