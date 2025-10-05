Das sollten Sie in der Woche vom 6. Oktober bis 12. Oktober laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 06.09. - 12.10.

Montag - 06. Oktober 2025

Mond nimmt zu

Fische

Heute viel trinken! Und ein Fastentag wäre tatsächlich sinnvoll. Fußreflexmassagen beugen Kopfschmerzen häufig vor. Probieren Sie’s aus.

Dienstag – 07. Oktober 2025

Vollmond

Widder

Vollmond an Widder ist nur einmal im Jahr und der hat es in sich. Gehen Sie nicht mit dem Kopf durch die Wand. Setzen Sie auf Meditation.

Mittwoch – 08. Oktober 2025

Mond nimmt ab

Widder

Am Nachmittag viel Wasser oder Tee trinken. Bei Kopfschmerzen möglichst auf Süßigkeiten verzichten. Augengymnastik verbessert das Sehvermögen.

Donnerstag – 09. Oktober 2025

Mond nimmt ab

Stier

An Stiertagen bekommen wir besonders leicht Halsschmerzen. Gerade in der kühlen Jahreszeit müssen wir unseren Körper also vor der Kälte schützen.

Freitag – 10. Oktober 2025

Mond nimmt ab

Stier

Ein guter Tag, um Ziele zu erreichen. Mani- und Pediküre sorgen für starke Nägel. Allergiker:innen sollten sich heute besser keine Ausnahmen gönnen.

Samstag – 11. Oktober 2025

Mond nimmt ab

Zwillinge

Idealer Tag, um die Winterkleidung hervorzuholen und die Sommersachen zu verstauen. Ob Geräte, Möbel oder Kleidung, alles bleibt luftig und die Schimmelgefahr bleibt aus.

Sonntag – 12. Oktober 2025

Mond nimmt ab

Zwillinge

Die Schultern brauchen regelmäßig Bewegung, besonders an Zwillinge. Reinigungsmasken für Gesicht, Hals und Dekolleté sind heute besonders empfehlenswert.