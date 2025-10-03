Supermond am 7. Oktober: Auf diese Sternzeichen wirkt der Vollmond besonders intensiv

Am 7. Oktober kurz vor Sonnenaufgang um 05:48 Uhr (MESZ) strahlt der nächste Vollmond am Himmel. Doch der sogenannte Erntemond ist auch der erste Supermond des Jahres, was für vier Sternzeichen besonders intensive Auswirkungen hat.

Der Oktober 2025 startet mit Power! Denn am 7. Oktober erwartet uns ein Vollmond im Zeichen Widder, der in diesem Jahr besonders kraftvoll ist. Die Vollmond-Phase ist immer ein Zeitpunkt der Höhepunkte, emotionalen Erkenntnisse und Freisetzung, doch die Widder-Energie verstärkt zusätzlich Tatkraft, Mut und Neuanfänge. Wer bereit ist, kann die Energie nutzen, um alte Lasten loszulassen und mit frischem Elan neue Projekte zu starten.

Supermond am 7. Oktober 2025

Der Oktober-Vollmond hat in diesem Jahr eine besondere Qualität: Es handelt sich um den ersten Supermond des Jahres. Denn am 7. Oktober beträgt die Entfernung zwischen Erde und Mond nur 361.458 Kilometer, also rund 23.000 Kilometer näher als üblich. Wenn die Distanz unter 367.600 Kilometer liegt, wird von einem Supermond gesprochen. Laut NASA erscheint der Mond bei einem Supermond etwa 17 Prozent größer und sein Licht sogar bis zu 30 Prozent heller als bei einem Vollmond in größter Entfernung. Dadurch wirkt der Vollmond noch intensiver – sowohl energetisch als auch optisch.

Dieser Vollmond im Widder ist also nicht nur besonders eindrucksvoll, sondern auch emotional und energetisch intensiv. Welche Sternzeichen die kraftvolle Supermond-Energie am meisten zu spüren bekommen, verraten wir hier.

© Getty Images

Vier Sternzeichen spüren den Vollmond am 7. Oktober besonders intensiv

Widder

Für Widder selbst ist dieser Vollmond wie ein energetischer Turbolader. Ihr Mut, Tatendrang und Durchsetzungsvermögen erreichen einen Höhepunkt. Themen wie Selbstverwirklichung, Projekte starten oder wichtige Entscheidungen treffen stehen im Vordergrund. Widder spüren, dass sie jetzt besonders entschlossen handeln können.

Krebs

Die Widder-Energie intensiviert die emotionalen Reaktionen des Krebs. Beziehungen, familiäre Themen oder die eigene emotionale Balance können jetzt besonders spürbar sein. Für Krebse ist dies ein idealer Moment, um alte Muster loszulassen und mehr Selbstvertrauen in Beziehungen zu entwickeln.

Löwe

Als weiteres Feuerzeichen profitiert der Löwe von der Widder-Power. Kreativität, Inspiration und Ausdruckskraft steigen. Der Vollmond kann Löwen motivieren, künstlerische oder berufliche Projekte anzuschieben und ihre Leidenschaft auf neue Wege zu lenken.

Steinbock

Für den vorsichtigen Steinbock wirkt die Widder-Energie wie ein impulsiver Antrieb, der dazu ermutigt, Veränderungen umzusetzen. Alte Strukturen oder starre Pläne können überprüft und bei Bedarf mit neuer Energie transformiert werden. Steinböcke spüren jetzt eine besondere Motivation, zielgerichtet und praktisch zu handeln.