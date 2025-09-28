Alles zu oe24VIP
Das sollten Sie in der Woche vom 29. September bis 5. Oktober laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 40

Das sollten Sie in der Woche vom 29. September bis 5. Oktober laut Mondkalender tun

28.09.25, 07:00
Teilen

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 29.09. - 05.10.

Montag - 29. September 2025

  • Mond nimmt zu
  • Schütze

Sensible Menschen fühlen sich heute schnell angegriffen. Grün hilft, um unempfindlicher zu werden. Auch ein Obsttag ist ideal.

Dienstag – 30. September 2025

  • Mond nimmt zu
  • Steinbock

An Steinbock sollte man – wenn möglich – auf Knieoperationen verzichten. Es könnte möglicherweise zu Komplikationen kommen.

Mittwoch – 01. Oktober 2025

  • Mond nimmt zu
  • Steinbock

Ein idealer Tag für Mani- und Pediküre. Die Haut ist an Steinbock besonders dankbar, wenn sie verwöhnt wird.

Donnerstag – 02. Oktober 2025

  • Mond nimmt zu
  • Wassermann

An Wassermann herrscht erhöhte Thrombosegefahr. Ungeübt sollte man keine langen Wanderungen machen. Kneippen wäre jetzt optimal.

Freitag – 03. Oktober 2025

  • Mond nimmt zu
  • Wassermann

Langes Sitzen sollten Sie vermeiden, dafür empfiehlt es sich, Treppen zu steigen. An Wassermann lohnt es sich, früh ins Bett zu gehen.

Samstag – 04. Oktober 2025

  • Mond nimmt zu
  • Wassermann

Wenn möglich, heute keine Operation, wenn es um Krampfadern an den Waden geht. OPs wären besser im abnehmenden Mond.

Sonntag – 05. Oktober 2025

  • Mond nimmt zu
  • Fische

Viele Menschen reagieren an Fische empfindlicher. Weiß und Grün kann heute für etwas Ausgleich sorgen. Vermeiden Sie zudem kalte Füße.

Top Magazin-Stories

