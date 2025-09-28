Das sollten Sie in der Woche vom 29. September bis 5. Oktober laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 29.09. - 05.10.

Montag - 29. September 2025

Mond nimmt zu

Schütze

Sensible Menschen fühlen sich heute schnell angegriffen. Grün hilft, um unempfindlicher zu werden. Auch ein Obsttag ist ideal.

Dienstag – 30. September 2025

Mond nimmt zu

Steinbock

An Steinbock sollte man – wenn möglich – auf Knieoperationen verzichten. Es könnte möglicherweise zu Komplikationen kommen.

Mittwoch – 01. Oktober 2025

Mond nimmt zu

Steinbock

Ein idealer Tag für Mani- und Pediküre. Die Haut ist an Steinbock besonders dankbar, wenn sie verwöhnt wird.

Donnerstag – 02. Oktober 2025

Mond nimmt zu

Wassermann

An Wassermann herrscht erhöhte Thrombosegefahr. Ungeübt sollte man keine langen Wanderungen machen. Kneippen wäre jetzt optimal.

Freitag – 03. Oktober 2025

Mond nimmt zu

Wassermann

Langes Sitzen sollten Sie vermeiden, dafür empfiehlt es sich, Treppen zu steigen. An Wassermann lohnt es sich, früh ins Bett zu gehen.

Samstag – 04. Oktober 2025

Mond nimmt zu

Wassermann

Wenn möglich, heute keine Operation, wenn es um Krampfadern an den Waden geht. OPs wären besser im abnehmenden Mond.

Sonntag – 05. Oktober 2025

Mond nimmt zu

Fische

Viele Menschen reagieren an Fische empfindlicher. Weiß und Grün kann heute für etwas Ausgleich sorgen. Vermeiden Sie zudem kalte Füße.