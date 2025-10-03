So stehen Ihre Sterne am 03.10.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Liegen Konflikte in der Luft? Sprechen Sie mit Ihrem Partner darüber!

Liegen Konflikte in der Luft? Sprechen Sie mit Ihrem Partner darüber! Beruf: Wer offener auf andere zugeht, erreicht seine Ziele bestimmt leichter.

Wer offener auf andere zugeht, erreicht seine Ziele bestimmt leichter. Fitness:Wenn das Miteinander gut funktioniert, geht es auch Ihnen viel besser.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Reagieren Sie charmant und humorvoll, statt wieder mal abzublocken!

Reagieren Sie charmant und humorvoll, statt wieder mal abzublocken! Beruf: Beharrlichkeit provoziert nur Widerstand. Seien Sie kompromissbereit!

Beharrlichkeit provoziert nur Widerstand. Seien Sie kompromissbereit! Fitness:Konstruktiv! Bemühen Sie sich um eine positive, versöhnliche Haltung!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Nutzen Sie heute Ihre Chance, das Miteinander deutlich zu verbessern!

Nutzen Sie heute Ihre Chance, das Miteinander deutlich zu verbessern! Beruf: Lenken Sie in finanziellen Fragen ein, heute kann Einigung gelingen.

Lenken Sie in finanziellen Fragen ein, heute kann Einigung gelingen. Fitness:Tanken Sie Optimismus und Lebensfreude! Maßvoll, nicht zu übermütig!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Ein bisschen lockerer und spontaner! Dann kommt bessere Laune auf.

Ein bisschen lockerer und spontaner! Dann kommt bessere Laune auf. Beruf: Seien Sie bereit zuzuhören, lassen Sie sich auf neue Ideen bringen!

Seien Sie bereit zuzuhören, lassen Sie sich auf neue Ideen bringen! Fitness:Verschaffen Sie sich zur Entspannung mehr Auslauf und Abwechslung!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Freundliche Zurückhaltung! Lassen Sie lieber Ihren Partner bestimmen!

Freundliche Zurückhaltung! Lassen Sie lieber Ihren Partner bestimmen! Beruf: Gehen Sie auf die Interessen anderer ein! Gutes Teamwork hat Vorrang.

Gehen Sie auf die Interessen anderer ein! Gutes Teamwork hat Vorrang. Fitness:Vorsicht und Gelassenheit verhindern Ärgernisse und unnötigen Stress.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Bestehen Sie nicht auf Ihren Erwartungen, passen Sie sich freundlich an!

Bestehen Sie nicht auf Ihren Erwartungen, passen Sie sich freundlich an! Beruf: Überraschende Angebote? Prüfen Sie die finanziellen Aspekte genauer!

Überraschende Angebote? Prüfen Sie die finanziellen Aspekte genauer! Fitness:Pläne können sich schnell ändern. Seien Sie daher möglichst flexibel!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Wieder mal in Ruhe reden! Neue Denkanstöße können die Liebe beleben.

Wieder mal in Ruhe reden! Neue Denkanstöße können die Liebe beleben. Beruf: Vorsprachen und Bewerbungen! Sie kommen heute sicher sehr gut an.

Vorsprachen und Bewerbungen! Sie kommen heute sicher sehr gut an. Fitness:Neue Zuversicht, neue Motivation. Trotzdem achtsam und geduldiger!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Überdenken Sie Ihre Haltung und seien Sie flexibler und toleranter!

Überdenken Sie Ihre Haltung und seien Sie flexibler und toleranter! Beruf: Legen Sie Ihr Misstrauen ab und verhalten Sie sich einfach kooperativ.

Legen Sie Ihr Misstrauen ab und verhalten Sie sich einfach kooperativ. Fitness:Entspannen Sie sich! Gelassener kommen Sie viel besser durch den Tag.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Überraschende kleine Flirts genießen! Kommen Sie nur nicht vom Weg ab!

Überraschende kleine Flirts genießen! Kommen Sie nur nicht vom Weg ab! Beruf: Zündende Ideen sind willkommen. Sie sollten aber wohldurchdacht sein.

Zündende Ideen sind willkommen. Sie sollten aber wohldurchdacht sein. Fitness:Ein erfrischender Tag. Es ist aber wichtig, sich gut zu organisieren.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Ein bisschen offener und spontaner, um wieder mehr Spaß zu haben.

Ein bisschen offener und spontaner, um wieder mehr Spaß zu haben. Beruf: Experimentierfreudiger! Seien Sie zugänglich für ungewöhnliche Ideen.

Experimentierfreudiger! Seien Sie zugänglich für ungewöhnliche Ideen. Fitness:Freundlich und tolerant durch den Tag! Bewegungsfreiheit ist wichtig.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Sie sind willkommen, wenn Sie nicht auf Ihren Vorstellungen bestehen.

Sie sind willkommen, wenn Sie nicht auf Ihren Vorstellungen bestehen. Beruf: Bringen Sie sich konstruktiv ein, dann finden sich gute Kompromisse!

Bringen Sie sich konstruktiv ein, dann finden sich gute Kompromisse! Fitness:Hinaus an die frische Luft! Abwechslung und Bewegung tun Ihnen gut.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Blenden Sie Ihre Erwartungen mal aus und spielen Sie unbeschwert mit!

Blenden Sie Ihre Erwartungen mal aus und spielen Sie unbeschwert mit! Beruf: Mehr Vertrauen ins Teamwork und in die Ideen und Vorschläge anderer!

Mehr Vertrauen ins Teamwork und in die Ideen und Vorschläge anderer! Fitness:Seien Sie toleranter! Eine großzügige Haltung sorgt für bessere Laune.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.