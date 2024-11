Vollmond im November 2024: Für drei Sternzeichen wird der Supermond besonders intensiv

Perfekte Farbe für Ihr Sternzeichen: Diese Töne sollten Widder, Krebs & Co. tragen Das Horoskop verrät nicht nur, wie es beruflich, in Liebesangelegenheiten und bei unseren Freundschaften aussieht, sondern kann auch in Style-Fragen behilflich sein. Wir verraten, welche Farbe am besten zu jedem Sternzeichen passt.