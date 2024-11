Florence Given: So machen Sie sich das Leben schöner, bunter, lustiger

Unter diesem Motto liefert Bestseller-Autorin und Social Media-Ikone Florence Given ihre neue Anleitung zum Glücklichsein. Gespickt mit punktgenauen Analysen und coolen Tipps für „Women Living Deliciously“.

„Meine Hoffnung ist, dass wenn eine Frau dieses Buch liest, ihr mindestens eine Sache einfällt, die sie genau in diesem Moment tun kann, um sich daran zu erinnern, dass ihr Leben ganz allein ihr gehört“, so Florence Given, die mit nur 26 Jahren als feministische Ikone über die Grenzen ihrer Heimat Großbritannien hinaus zählt – und nach ihrem 2022 erschienenen Bestseller „Frauen schulden dir gar nichts“ nun mit einem erfrischenden Ratgeber nachlegt. In „Women Living Deliciously“ beweist die in London ansässige Social Media-Queen, was sie im Vorwort schreibt: „Meine Liebe zu Frauen ist die treibende Kraft für alles, was ich tue. Frauen sind meine Musen, und ich möchte nach und nach zu einer Welt beitragen, in der wir nicht mehr das Gefühl haben, um begrenzten Platz kämpfen zu müssen, sondern andere Menschen auf dem Weg nach oben mitzuziehen.“

„Women Living Deliciously“ von Florence Given ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch (um 20,60 Euro) erschienen. © Verlag Kiepenheuer & Witsch ×

Hier einige inspirierende Passagen aus dem – zudem entzückend illustrierten – Buch-Hit des Herbsts.

Jäten: Was raubt dir die Freude?

Frauen finden selten die Zeit, sich vollständig zu entspannen und das Leben zu genießen. Eine kritische innere Stimme, die von Äußerlichkeiten besessen ist, stört diesen Genuss. Falls du denkst: „Den Scheiß haben wir doch längst hinter uns“ – haben wir nicht, aber so was von nicht. Das Buch zeigt, wie die von Perfektion besessene Kultur und die Fixierung auf moralische Reinheit die Freude beeinträchtigen. Das kulturelle schlechte Gewissen und der Reflex, die Schuld auf uns zu nehmen, nähren unsere Überzeugung, dass die Verantwortung immer bei uns liegt. Uns wird beigebracht, uns selbst als die Schuldigen zu betrachten. Auch wenn es leicht wäre, diese Erkenntnis als deprimierend abzutun, verspreche ich dir, dass sie sich letztlich als ermutigend entpuppen wird. Jetzt können wir mutig unsere Energie auf neue Ziele ausrichten. Wir ziehen sie von Dingen zurück, die uns auslaugen, und investieren sie in lohnende, erfüllende Aufgaben. Es ist ein lebenslanger Prozess, der sich lohnt.

Du bist der/die Regisseur:in deines Lebens

Die meisten von uns haben eine Stimme im Kopf, einen inneren Monolog, der uns sagt, was zu tun ist, was wir lassen sollen und wie wir über andere denken. Diese Stimme kann uns entweder ermutigen, das zu tun, was wir im Leben wollen, oder uns ausbremsen und klein halten. Die wahre Freiheit liegt in der Erkenntnis, dass diese Stimme nicht mit uns gleichzusetzen ist. Sie klingt wie wir, ist aber nicht wir. Die einzige Person, die uns klein halten kann, sind wir selbst. Wir haben das letzte Wort.

Achtsamkeit ist eine Übung, mit der wir unsere Aufmerksamkeit auf den Augenblick lenken. Wenn wir uns bewusst auf etwas konzentrieren – sei es ein Geruch, ein Geschmack oder ein Foto –, wird der „Affengeist“ abgeschaltet. Die Gedanken des inneren Kritikers verstummen, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf das Jetzt lenken.

Die Freude kommt von innen. Sie wartet darauf, erkannt und zum Leben erweckt zu werden. Wenn wir achtsam sind und entschleunigen, erwachen wir. Das Problem ist, dass wir „offen“ sein müssen, um uns zu erfreuen, denn unsere Freude wird von Gedanken blockiert, durch Scham, kulturelle Botschaften, Traumata und Ängste.

Perfektionismus und Schönheitsideale hindern uns daran, ins Handeln zu kommen und die Magie des Lebens zu erleben. Wir verpassen Spontanität, wenn wir denken, wir müssten perfekt auftreten. Perfektionismus verhindert Leichtigkeit und Neues auszuprobieren. Also, stürze dich einfach rein! Lerne, die „Perfect Police“ zu ignorieren und dein Leben zu leben! Wenn du dir vornimmst, Spaß zu haben und nicht „Perfektion zu erlangen“, wird dir das den Raum geben, dein Leben ohne Angst zu führen.

Pflanzen: Feier dein Leben – nach deinen eigenen Regeln

Tu bewusst etwas, das die Menschen in deinem Leben „überraschen“ könnte. Zeig ihnen, ohne es auszusprechen, dass sie keine „bestimmte“ Version von dir erwarten können. Spreng deine Grenzen. Mach es. Befrei dich. Um unser Leben zu feiern, müssen wir bewusste Entscheidungen für uns treffen, unabhängig von der Meinung anderer. Dein Leben ist keine Prüfung. Es geht darum, eigene Entscheidungen zu treffen!

Blühen: Wachse in dein genussvolles Leben hinein

„Grenzenlose Empathie bedeutet Selbstzerstörung.“ Dieses Zitat kann dir helfen, die Last von den Schultern zu nehmen. Um genussvoll zu leben, müssen wir uns mentalen und körperlichen Unannehmlichkeiten stellen, unsere Grenzen festlegen und verteidigen. Der Schlüssel ist, sich zu behaupten und „Nein“ zu sagen, auch wenn es unangenehm ist. So kannst du zu anderem „Ja“ sagen und zu der Person werden, die du verdienst.