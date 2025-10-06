Mühlviertler Kürbis siegte mit 220 Kilogramm

220 Kilo hat der OÖ-Sieger, unglaubliche 990 Kilogramm der Bundessieger.

Lasberg. Es hat sich ausgezahlt, die Hege und Pflege, die Gottfried Kaar seinem Kürbissetzling über Monate hindurch angedeihen ließ. Bei der österreichischen Kürbismeisterschaft, die am Wochenende bei den Kittenberger Erlebnisgärten im niederösterreichischen Schiltern stattfand, wurde er mit seinem „Riesenplutzer“, der 220 Kilogramm auf die Waage brachte, Bundeslandsieger Oberösterreich.

Sechs kräftige Männer waren zur Verladung nötig

Sechs kräftige Männer waren am Vortag nötig um den Kürbis der Sorte Atlantic Gigant von seinem Garten in Grub, Gemeinde Lasberg, auf einen Anhänger zu verfrachten. Pressefotograf Erwin Pramhofer hat die Größenrelation in seinen Fotos eingefangen.

Bundessieger wurde eine Beere mit unglaublichen 990 Kilogramm, was auch den österreichischen Rekord bedeutet.