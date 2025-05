Musicaljahr: Von Broadway-Hit "Rent" bis Klassiker "Cats"

Musicalabend am Dienstag im Schauspielhaus Linz.

Linz. Das Musical "Rent" am Linzer Landestheater ist die erste Musicalproduktion von Schauspielchef David Bösch."Rent" lief zwölf Jahre lang über 5000-mal am Broadway, im Schauspielhaus wird am Dienstag, 13. Mai, eine deutschsprachige Fassung gezeigt. Beginn ist um 19.30 Uhr, es sind noch Tickets erhältlich. Als Sommergastspiel kommt heuer Cats von 9. Juli bis 3. August ins Musiktheater. Werner Sobotka wird "Shrek - das Musical" nach dem gleichnamigen Film mit Musik von Jeanine Tesori und mit Texten von David Lindsay-Abaire inszenieren, Premiere ist am 5. September. Für die Produktion wurden bereits Kinder - drei je Abend werden auf der Bühne stehen - gecastet. Unter der Regie von Spartenleiter Matthias Davids kommt dann am 15. November die Österreichische Erstaufführung von "Come from away - Die von woanders" von Irene Sankoff und David Hein auf die Bühne. Weiters noch im Musical-Spielplan: "Wonderful Town" von Leonard Bernstein ab 21. März.