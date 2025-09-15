Nach Angriff: Linz AG rüstet Videoüberwachung nach

Linz AG stattet alle 62 Straßenbahnen mit moderner Videotechnik aus – für mehr Sicherheit und bessere Übersicht.

Linz. Nach einem brutalen Angriff im März, bei dem schlechte Videoaufnahmen die Aufklärung erschwerten, investiert die Linz AG nun in ein neues Videosystem für alle 62 Straßenbahnen. Die neuen Kameras liefern hochauflösende Bilder und fokussieren verstärkt auf den Fahrgastraum. Ziel ist es, Straftaten besser dokumentieren zu können und gleichzeitig dem Fahrpersonal live zu zeigen, ob Türbereiche frei sind. Während manche Fahrgäste den Sicherheitsgewinn begrüßen, äußern andere Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Persönlichkeitsrechten.

Der Beschaffungsprozess ist angelaufen, der Einbau soll schrittweise erfolgen und so auch die Sicherheit in den Öffis in Linz erhöhen.