Bei JJ werden nostalgische Gefühle wach.

JJ hat einen Mega-Werbe-Deal gelandet! Er ist das neue Gesicht der weltweiten (!) Kampagne des Getränke-Riesen Coca-Cola.

Mehr zum Thema

Damit lädt Coca-Cola die Generation Z dazu ein, die Kraft der Präsenz wiederzuentdecken, die Fans dazu ermutigt: „Zeit für ein Coca-Cola. Genieße den Moment“. „In der heutigen hypervernetzten und schnelllebigen Welt gibt es überall Ablenkungen, die uns von der Freude des Hier und Jetzt abbringen. Coca-Cola hilft dabei, dich neu zu fokussieren, wieder anzuknüpfen und jede Gelegenheit zu nutzen, um voll und ganz präsent zu sein und gewöhnliche Momente in außergewöhnliche Erinnerungen zu verwandeln“, so Valeria Chavarri Rodriguez, Brand Manager Coca-Cola Österreich, „die Botschaften lauten ,genieße den Moment und sag Ja zu den Abenteuern des Lebens‘. Wir freuen uns sehr, mit JJ eine Persönlichkeit für uns gewonnen zu haben, der diesen positiven Zugang zum Leben, aber auch die Verbindung von Coca-Cola zur Musik perfekt verkörpert.“

Nostalgische Gefühle bei JJ

Bei JJ ist die Freude über die Zusammenarbeit groß: „Es ist eine große Ehre Teil der Coca-Cola Family zu sein, da sie zwei meiner Lieblings-Aktivitäten verbindet: Gute Musik zu hören und ein eiskaltes Coca-Cola zu trinken. Ich bin jedenfalls total stolz, zu den Künstlerinnen und Künstlern zu gehören, die mit Coca-Cola Music zusammenarbeiten dürfen.“ Coca-Cola weckt große Erinnerungen beim ESC-Gewinner von Basel: „Da bekomme ich auch Nostalgie-Gefühle, weil es mich immer an Weihnachten und an die Zeiten erinnert, als ich mit meiner Familie am Esstisch gesessen und ein Coca-Cola getrunken habe.“

Studio-Session mit JJ und Gregoritsch zu gewinnen

Zur Webekampagne gibt es auch ein passendes Gewinnspiel: mit dem Hauptpreis einer Studio-Session mit JJ . „Wir ermöglichen Coke-Fans immer wieder Erlebnisse, die man so nicht kaufen kann und diese Studio-Session mit JJ ist ein absolutes Highlight, denn wie oft hat man die Möglichkeit, einen ESC-Gewinner bei seiner Arbeit im Studio über die Schulter zu blicken“, freut sich Thomas Bäuchl,Project Lead Coca-Cola Music bei Coca-Cola Österreich, über die Umsetzung, „doch nicht nur für Musik-Fans hat das Gewinnspiel etwas Tolles zu bieten. Freundinnen und Freunde des runden Leders können mit etwas Glück die Teilnahme an einem Meet & Greet mit Teamstürmer Michael Gregoritsch, aber auch signierte Trikots und Bälle gewinnen.“ Daneben ermöglicht Coca-Cola Coachings für mentale Gesundheit. Auch Gutscheine von Zalando, Oeticket, Gurkerl oder Dominos kommen zur Verlosung.