JJ: „Ich habe ein gutes Gefühl, dass das eine sehr langfristige Beziehung sein wird!“

Liebe: 12 Points! Unser Song Contest Sieger JJ ist mit Molekularbiologiestudent Carl überglücklich.

„Ich wünsche mir, dass der Song Contest 2026 in Wien stattfindet. Mein Freund wohnt ja gleich neben der Stadthalle Da hätte ich dann nicht weit heim.“ Schon bei seinen Sieger-Interviews in Basel machte unser ESC-Held JJ seinen Freund Carl, einen Molekularbiologiestudenten, zum Thema.

"Konzentrieren uns voll auf die Zweisamkeit!"

Jetzt im ganz privaten oe24.TV Interview zum neuen Hit „Back To Forgetting“ öffnet er einmal mehr sein Herz und spricht offen wie nie über seine große Liebe, mit der er nach einem halben Jahr der Kennenlernphase seit Jänner liiert ist. „Ich bin sehr froh, dass er da aus seiner anderen Branche kommt. Er ist ja in der Forschung daheim. Also im Labor. Und gerade das stärkt halt die Beziehung umso mehr, weil jeder sein eigenes Ding macht. Und man sich voll auf die Zweisamkeit konzentriert.“

"Carl steht immer an meiner Seite!“

Dass Carl, der JJ auch bei seinem ESC-Triumph in Basel begleitete, sich dort aber dezent im Hintergrund hielt, einen ganz anderen Job als Popstar hat sieht Johannes Pietsch als großen Segen. „Ich glaube, dass es ein Erfolgsrezept ist, wenn man nicht das Gleiche macht. Weil es da dann auch kein Konkurrenzdenken gibt, sondern nur die volle Unterstützung. Carl steht immer an meiner Seite!“

Vertont JJ mit dem neuen Hit „Back To Forgetting“ einmal mehr die Mühen einer gescheiterten Liebe („Ich war im Prozess, diese Person zu vergessen und dann hat er sich sehr zu meinem Ärger doch wieder gemeldet“) so möchte er für seinen Carl jedoch so schnell keinen Song schreiben. „Nein, um Gottes Willen! Ich bin sehr zufrieden in dieser Beziehung und ich habe auch ein gutes Gefühl, dass das eine sehr, sehr langfristige Beziehung sein wird!“