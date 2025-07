"Nacht der Familie" mit Fledermäusen in Linz

Am Freitag machen bei der Nacht der Familie neugierige Kinder, Mamas und Papas in Linz die Nacht zum Tag.



Linz. Ein einzigartiges Erlebnis, die Landeshauptstadt Oberösterreichs kennenzulernen, ist die Nacht der Familie am 11. Juli , bei der 14 unterschiedlichste Linzer Highlights zwischen 18 und 24 Uhr erkundet werden können.

In der Grottenbahn am Pöstlingberg entführt der Drachenzug Lenzibald die Besucher in das Reich der Zwerge. In der vierten Runde gibt es eine kleine Überraschung. Viel wird nicht verraten, aber mit einer Taschenlampe gibt es viel Neues zu entdecken.

Im Zoo am Pöstlingberg kann man mit etwas Glück die wildlebenden Fledermäuse auf dem Zoogelände bei ihren nächtlichen Streifzügen beobachten. Achtung: der Zoo ist nachts nicht beleuchtet – bitte Taschenlampen nicht vergessen.

Es gibt eine Stadionführung beim LASK, es kann ein Blick hinter die Kulissen bei LT 1 geworfen werden und es wird ein abwechslungsreiches Programm im Ars Electronica Center, Schlossmuseum, Lentos und Nordico Stadtmuseum geboten.



Eintrittsbänder sind an den Abendkassen der jeweiligen Institutionen und bei der Tourist Information am Hauptplatz erhältlich. Das Eintrittsband gilt ab 17 Uhr bis Betriebsschluss als Fahrschein der Linz AG Linien bis zur Kernzonengrenze inkl. Pöstlingbergbahn.

Mit der OÖ Familienkarte zahlen zwei Erwachsene und Kind(er) 20 Euro bzw. 1 Erwachsener und Kind(er) 12 Euro.