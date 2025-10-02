Nächtigungsrekord dank Festivals im Linzer Sommer

Im Juli und August gab es erstmals mehr als 200.000 Nächtigungen in Linz.

Linz. Der Tourismus in Linz konnte im heurigen Sommer neue Bestmarken erzielen. Erstmals sind in den beiden Ferienmonaten Juli und August jeweils mehr als 100.000 Nächtigungen gezählt worden. Mit insgesamt 202.941 Nächtigungen in diesen beiden Monaten überschritt Linz erstmals die 200.000er-Marke in den Ferienmonaten. Allein im August wurden 101.366 Nächtigungen verzeichnet, ähnlich dem Rekordwert vom vergangenen Jahr. In Summe bewegt sich die Stadt von Jänner bis August mit 676.566 Nächtigungen nahezu auf Vorjahresniveau und die etwas schwächeren Nächtigungszahlen im Juni konnten somit wieder kompensiert werden.

"Der dichte Festivalsommer hat heuer wieder entscheidend dazu beigetragen – die Stadt war voller Leben und Kultur. Diese Entwicklung stärkt nicht nur die Tourismuswirtschaft, sondern bringt auch wichtige Impulse für unsere Innenstadt und die gesamte Stadtbevölkerung“, sagt Kultur- und Tourismusstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP).

© Stadt Linz

Das Ars Electronica Festival konnte mit mehr als 122.000 Besuchern einen neuen Rekord verzeichnen, auch das Pflasterspektakel wurde gestürmt.