Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Ordnungsdienst Linz
© Stadt Linz

In Linzer City

220.000 Fälle in 15 Jahren Ordnungsdienst

02.10.25, 13:29
Teilen

Ausgestattet mit Kamera und Handy kümmern sich die Ordnungsdienst-Teams um die unterschiedlichsten Angelegenheiten. 

Linz. Der Ordnungsdienst der Stadt Linz (OSL) feiert sein 15-jähriges Bestehen. Rund 220.000 dokumentierte Fälle zeigen die Bandbreite seiner Aufgaben – von Verkehr und Hundehaltung bis hin zu Unterstützungseinsätzen im öffentlichen Raum. Konkret zählen dazu 32.000 Verstöße im ruhenden Verkehr, 8.600 Fälle im Zusammenhang mit Bettelei sowie 11.800 Verstöße im Bereich Hundehaltung.  

Ein weiterer Meilenstein ist die neu gegründete Task Force, die flexible und rasche Einsätze auch außerhalb regulärer Dienstzeiten ermöglicht. „15 Jahre Ordnungsdienst stehen für Professionalität, Teamgeist und Verlässlichkeit. Besonders stolz bin ich auf unser gemeinsam erarbeitetes Leitbild, das Verantwortung und Bürgernähe in den Mittelpunkt stellt und uns auch in Zukunft Orientierung geben wird“, betonen Mario Gubesch und Helmut Haas, Geschäftsführer Ordnungsdienst der Stadt Linz GmbH.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden