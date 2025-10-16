Neuer Adventskalender begleitet Trauernde durch den Jahreswechsel

37 Trostmomente vom 1. Dezember bis zum 6. Jänner bieten achtsame Impulse.

OÖ. Wenn überall Adventskränze leuchten und Weihnachtslieder erklingen, wird der Verlust eines geliebten Menschen oft sehr schmerzhaft spürbar. Für diese belastende Phase zwischen Advent und Jahreswechsel ist nun im Trauner Verlag ein außergewöhnlicher Adventskalender erschienen. "Die Trauer vollendet, was die Liebe beginnt" schenkt trauernden Menschen vom 1. Dezember bis zum 6. Jänner täglich kleine Impulse und Gedanken.

Die Autoren dieses ganz besonderen Kalenders sind Julia und Martin Dobretsberger. Das Ehepaar führt das gleichnamige Linzer Bestattungsunternehmen, das seit 1894 besteht, in fünfter Generation. Als geprüfte Bestattermeister, Trauerredner und Vortragende stehen sie seit Jahren Menschen in der schweren Zeit des Abschiednehmens zur Seite. Auf Basis ihrer langjährigen Erfahrung haben sie nun einen stillen Begleiter für eine emotional anspruchsvolle Jahreszeit geschaffen.

Der Kalender lädt dazu ein, jeden Tag bewusst innezuhalten, sich selbst achtsam zu begegnen und der eigenen Trauer Raum zu geben.Der Kalender "Die Trauer vollendet, was die Liebe beginnt" ist ab sofort im Handel erhältlich.