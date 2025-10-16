Alles zu oe24VIP
Roland Düringer vermittelt neue Sichtweisen
Roland Düringer feiert Regenerationsabend 3.0-Premiere in OÖ

16.10.25, 09:51
Roland Düringer erzählt und improvisiert in seinem „Regenerationsabend 3.0“ u.a. über seinen Beruf. 

Linz. Roland Düringer feiert am Freitag, 17. Oktober, OÖ-Premiere seines neuen Programms "Regenerationsabend 3.0". In seinen Regenerationsreigen pflegt der Rebell unter den Kabarettisten die hohe Kunst des Geschichtenerzählens und geht damit in die dritte Runde. Neue Geschichten aus seinem abwechslungsreichen Leben, erzählt in gewohnter Manier. Unvorbereitet, aber tiefenentspannt. Dankbar für jede Zwischenfrage aus dem Publikum und wie immer kein Blatt vor dem Mund. Ein Kleinkunstabend in einfacher Sprache, und wer trotzdem nicht alles versteht, hebt wie immer einfach die Hand.

Hat Düringer früher den Großen Saal im Posthof gefüllt, findet der morgige Abend im Mittleren Saal statt. Es sind noch Tickets ab 21 Euro (Stehplatz) erhältlich. Beginn: 20 Uhr.

