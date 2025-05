Neuer CFO bei Steyr Arms bestellt

Der Waffenhersteller Steyr Arms besetzt eine Schlüsselposition neu: Christian Schreiberhuber übernimmt ab sofort die Funktion des Finanzchefs und soll die internationale Expansion vorantreiben.

Steyr Arms ernannte Christian Schreiberhuber zum neuen Finanzchef. Er verantwortet künftig auch die Finanzen der slowenischen AREX. Schreiberhuber bringt 25 Jahre Managementerfahrung mit und soll die internationale Expansion, vor allem in den USA, begleiten.

Zuvor war er CEO und CFO in internationalen Unternehmen und ist Aufsichtsratsmitglied bei Business Upper Austria.

