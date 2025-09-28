Alles zu oe24VIP
Frauenfußball wird gefördert
Neuer Fußballpräsident will mehr Schiedsrichter und mehr Frauenfußball

28.09.25, 13:09
Raiffeisen-Vorstand Stefan Sandberger übernahm von Gerhard Götschhofer. 

. Ein neues Kapitel in der oberösterreichischen Fußballgeschichte wurde am Samstag mit dem Führungswechsel im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung des Oberösterreichischen Fußballverbandes (OÖFV) in Wels eröffnet. Nach zwölf Jahren an der Spitze übergab Präsident Gerhard Götschhofer die Verantwortung an Stefan Sandberger, Vertriebsvorstand der Raiffeisen Landesbank OÖ.

Neuer Fußballpräsident will mehr Schiedsrichter und mehr Frauenfußball
Sandberger gilt als enger Vertrauter des ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzenden Josef Pröll. Der OÖFV plant, innovative Vereine für ihre Projekte auszuzeichnen und den Frauenfußball sowie die Zahl der Schiedsrichter zu fördern. Bei der Infrastruktur soll künftig mehr auf Nachhaltigkeit geachtet werden. 

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), der selbst ein großer Fußball-Fan ist: „Ich freue mich, dass mit Stefan Sandberger ein Nachfolger gefunden wurde, der mit Kompetenz, Einsatz und Herz die Geschicke des Fußballverbandes weiterführen wird. Die ehrenamtliche Arbeit in den Sport- und Fußballvereinen ist unverzichtbar – nicht nur aus gesundheitlicher Sicht. Die ehrenamtliche Arbeit in den Sport- und Fußballvereinen ist unverzichtbar – nicht nur aus gesundheitlicher Sicht. Sport fördert Zusammenhalt und Gemeinschaft. Was wir im Großen für unser Land wollen, wird hier im Kleinen gelebt: gemeinsam erfolgreich sein.“

