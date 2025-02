Neuer Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer von der SPÖ angelobt

Wahl-Beben in Linz: SPÖ und FPÖ in Stichwahl Der geschäftsführende Vizebürgermeister Dietmar Prammer von der SPÖ und FPÖ-Stadtrat Michael Raml werden am 26. Jänner in der Stichwahl um das Amt des Linzer Stadtoberhaupts gegeneinander antreten.