Neuer Sportpark mit Pumptrack im Linzer Süden

Es gibt ein multifunktionales, eingezäuntes Spielfeld, das sich für verschiedene Sportarten wie Fußball, Basketball und Handball eignet.

Linz. Seit 30. Juli stehen die neuen Sportanlagen in der Oidener Straße 100 in Pichling – ein Pumptrack und eine Ballsportanlage – für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Beide Anlagen wurden im Rahmen der Sport- und Bewegungsstrategie umgesetzt und fördern niederschwellige und kostenlose Bewegungsangebote im Linzer Süden. Besonders berücksichtigt wurden dabei die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen sowie die nahegelegenen Bildungseinrichtungen. Im Herbst folgt noch die Bepflanzung mit Bäumen und Hecken. Die offizielle Eröffnung wird im September mit einem bunten Fest erfolgen.

Der Stadt Linz war wichtig, dass Angebot jetzt schon in den Ferien freizugeben.

In einem Pumptrack, ein Rundkurs mit Wellen, Kurven und kleinen Sprüngen, muss man nicht treten sondern dynamisch "pumpen" - das macht auch Erwachsenen Spaß.