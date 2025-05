Neues Lokal in Linz-Wegscheid: Aus "Balazs" wird "X"

Das Lokal hat von Start weg nur wochentags geöffnet.

Linz. Nachdem das Restaurant Balazs in der Wegscheiderstraße 26 wegen Insolvenz schließen musste, wird am Montag, 5. Mai, um 9 Uhr unter neuer Führung eröffnet. Adalbert und Philipp Pachinger sind Gastroprofis. Adalbert Pachinger war Küchenchef im Arcotel, Philipp Pachinger in der Liebhaberei am Linzer Hauptplatz, die für Schnitzerl bekannt gewesen ist. Neben Wiener Schnitzel vom Kalb gibt es Backerl vom Almochsen und Burger. Es wird saisonal gekocht, in der Eröffnungs-Week gibt es Spargelpappardelle. Auch Mittagsmenüs werden angeboten. Geöffnet hat das „X“ künftig wochentags jeweils von 9 bis 22 Uhr.