Neugieriger Wolf ließ sich nur mühsam verscheuchen: Abschuss erlaubt

Er hat keine Scheu vor Menschen und Autos gezeigt.

Im oberen Mühlviertel ist neuerlich ein als Risikowolf eingestuftes Tier zum Abschuss freigegeben worden. Das teilte die zuständige oberösterreichische Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) am Freitag mit. Der Wolf zeige sich regelmäßig in der Nähe von Siedlungen und Gehöften und lasse sich auch kaum verscheuchen. Die Frist für einen Abschuss endet am 2. April.

Laut einer Presseaussendung hatte Ende Februar ein Bewohner der Gemeinde Rohrbach-Berg, der in der Nähe eines Hühnerstalls Holzarbeiten durchführte, einen neugierigen Wolf nur mühsam verscheuchen können. Diese Woche habe es zwei weitere Vergrämungen in St. Oswald bei Haslach (ebenfalls Bezirk Rohrbach) gegeben. Das Tier zeige keine natürliche Scheu vor Menschen oder fahrenden Autos und habe nur durch mehrmaliges Hupen bzw. lautes Anschreien vertrieben werden können, so Langer-Weninger. Daher habe man es als Risikowolf eingestuft.