CTO Alexander Kirchner, LR Markus Achleitner, Bgm. Christian Gratzl, CEO Leonhard Schitter
© Energie AG

Biomasseheizwerk

Noch mehr nachhaltige Energie fürs Mühlviertel

21.10.25, 11:40
Teilen

Finanzamt, Kindergarten und rund 750 Haushalte können nun beheizt werden. 

Freistadt. Mit dem Ausbau der Fernwärme setzt die Energie AG einen weiteren Schritt in Richtung erneuerbare Wärmeversorgung. Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit wurde heute die Erweiterung des Biomasseheizwerks am Standort in Freistadt in Betrieb genommen. Ab sofort können mehr als doppelt so viele Kundenanlagen mit regional erzeugter und erneuerbarer Wärme aus heimischer Biomasse versorgt werden. "Bereits 68 Prozent der Raumwärme in unserem Bundesland stammen aus erneuerbaren Quellen", sagt Energie AG-Aufsichtsratsvorsitzender Markus Achleitner. 

Das Fernwärmenetz ist stark gewachsen und versorgt mittlerweile neben etlichen öffentlichen Einrichtungen (wie dem Finanzamt im Schloss Freistadt, dem Bezirksgericht, dem Kindergarten und der Lebenshilfe) auch große Wohnbauten in der Billingerstraße und der Kasper-Schwarz-Straße.  

Die Erweiterung des Biomasseheizwerks Freistadt und der Netzausbau haben ein Investitionsvolumen von 5,9 Mio. Euro und wurden durch Fördermittel von Bund, Land Oberösterreich und der Europäischen Union unterstützt.

