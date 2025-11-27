Oberbank-Chef jubelt über "hervorragendes" drittes Quartal

Generaldirektor Franz Gasselsberger zeigt sich mit Ergebnis im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld "mehr als zufrieden".

Linz. Die Oberbank erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2025 einen Überschuss vor Steuern in der Höhe von 367,1 Mio. Euro.

Auch isoliert betrachtet, war das 3. Quartal 2025 hervorragend: Zum Halbjahr lag das Ergebnis vor Steuern noch bei 234,8 Mio. Euro, jetzt sind es 367,1 Mio. Euro, das entspricht einem Plus von 132,3 Mio. Euro allein im 3. Quartal 2025. Generaldirektor Franz Gasselsberger: „Mit diesem Ergebnis bin ich im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld mehr als zufrieden! Trotz der Rückgänge im Zins- und im Beteiligungsergebnis konnten wir durch eine zweistellige Steigerung im Provisionsergebnis, ein ausgezeichnetes Risikoergebnis und einen stabilen Verwaltungsaufwand das Ergebnis auf hohem Niveau halten.“

Das Privatkundengeschäft profitiert vom Comeback der Wohnraumfinanzierung, im Jahresvergleich wurde ein Plus von 50 % in der Neuvergabe erzielt. Die Sparquote verharrt, ebenso wie die Nachfrage nach privaten Vorsorgeprodukten, auf Rekordniveau. Ungebrochen stark ist die Nachfrage nach Wertpapieren.

Mit einem Plus von 6,8 % oder 1,31 Mrd. Euro sind die Kundeneinlagen auf 20,6 Mrd. Euro gestiegen. Ergänzt um die Volumina auf den Wertpapierdepots erreichen die betreuten Kundengelder einen neuen Rekordwert von 43,1 Mrd. Euro.

Das Eigenkapital befindet sich auf europäischem Spitzenniveau und steigt kontinuierlich, im Jahresabstand ist es um weitere 5,4 % auf 4,3 Mrd. Euro angewachsen. Damit ist sichergestellt, dass das weitere Wachstum auch finanziert werden kann.