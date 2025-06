Oberösterreich hält inne: Absagen nach Graz-Tat

Nach dem Amoklauf in Graz herrscht dreitägige Staatstrauer. Aus Respekt vor den Opfern wurden in Oberösterreich zahlreiche Kultur- und Festveranstaltungen abgesagt oder verschoben.

Nach dem Amoklauf in Graz mit elf Toten und elf Verletzten hat die Bundesregierung eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Auch in Oberösterreich wurden zahlreiche Veranstaltungen abgesagt. So entfällt der Auftakt des Kultursommers in Perg, ebenso mehrere Veranstaltungen des Theaterfestivals SCHÄXPIR. Gekaufte Karten können umgebucht oder refundiert werden. Das Konzert „Klangfeuerwerk“ in St. Georgen wird auf 30. Juni verschoben. Auch der Sommerball der JKU Linz entfällt aus Respekt vor den Opfern.

© APA ×

Lentos setzt die Beleuchtung aus

Das Lentos sagt die Ausstellungseröffnung "Cool" ab und bleibt während der Staatstrauer unbeleuchtet, ebenso das Ars Electronica Center. Die Feier zu den Republiksjubiläen im Landhaus entfällt. Auch der "Oberösterreicher Ball" im Wiener Rathaus wurde abgesagt. Landeshauptmann Thomas Stelzer betont: In diesen Tagen gelte es, gemeinsam innezuhalten, den Opfern zu gedenken und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.