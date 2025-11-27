Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Jetzt kann LH Thomas Stelzer noch lachen
© Land OÖ

Beschluss am Montag

OÖ: Schulden sollen auf bis 2029 auf 82 Millionen Euro sinken

27.11.25, 16:28
Teilen

Kritik zum vorgelegten Budget kommt bisher vor allem von der SPÖ. 

OÖ. Die Mittelfristplanung, die am Montag in der Regierung beschlossen werden soll, sieht vor, dass sich das Minus – im Landeshaushalt 2026 sind 255,1 Millionen Euro vorgesehen – in den kommenden Jahren stetig reduzieren soll. „Unser Ziel ist, dass wir in absehbarer Zeit das Minus auf Null reduzieren, sprich, ohne neue Schulden auskommen können“, sagt LH Thomas Stelzer (ÖVP). Konkret soll der Nettofinanzierungssaldo stufenweise auf -82,1 Millionen Euro im Jahr 2029 zurückgehen. Damit wird auch die im Oö. Stabilitätssicherungsgesetz 2023 festgelegte Obergrenze der Finanzschuldenquote von maximal 25% der Einzahlungen eingehalten.

„Das Minus sinkt kontinuierlich, und wir investieren gleichzeitig gezielt in das, was Oberösterreich morgen stark macht“, so Stelzer. Es sind 100 Millionen Euro zusätzlich für den KI-Sektor vorgesehen. 

Die SPÖ betitelte das vorgelegte Budget am Mittwoch als „mutlos und visionslos“. Die SPÖ sieht vor allem im Wohnbau und in der Energiepolitik Optimierungsbedarf.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden