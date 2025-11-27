Alles zu oe24VIP
Grazer Eiskrippe
© Graz Tourismus

Ab 29. November

Neue Skulpturen für Grazer Eiskrippe aus fast 200 Eisblöcken

27.11.25, 16:02
Teilen

Ab Samstag kann die Eiskrippe bestaunt werden. 

Graz. Am 21. November eröffneten die Grazer Adventmärkte und die ganze Stadt schimmert endlich wieder im Weihnachtsglanz  
Zwischen Punschduft, funkelnden Lichtern und 16 stimmungsvollen Märkten beginnt die Adventzeit so richtig. Alle Märkte sind fußläufig erreichbar und somit perfekt für einen Rundgang.
Am Karmeliterplatz sorgen Lichtprojektionen für eine festliche Kulisse, hoch oben am Schlossberg begeistert der Aufsteirern Adventmarkt mit traditionellem Handwerk und unterwegs warten viele kleine Momente, die den Advent in Graz so besonders machen.  
Mit Advent-Bummelzug und Altstadtbim geht es stressfrei durch die Stadt. An den Adventsamstagen sogar gratis. 

Auch 2025 wird die Eiskrippe im Grazer Landhaushof wieder ein Highlight der Adventzeit. Der finnische Eiskünstler Kimmo Frosti und sein Team gestalten das Kunstwerk aus 34 Tonnen Eis, es gibt wieder neue Figuren. 

Die Eröffnung der Eiskrippe findet am Samstag, 29. November, um 17 Uhr statt.

