Porsche-Tunnel nun auch vom Land genehmigt

Porsche-Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche kann nun das Bauverfahren beantragen.
Szbg. Anfang September hatte die Stadt das umstrittene Bonzen-Bauvorhaben am Kapuzinerberg in Salzubrg genehmigt. Der umstrittene Porsche-Tunnel hat nun wie erwartet auch vom Land grünes Licht erhalten. Bereits Anfang September hatte die Stadt das Vorhaben am Kapuzinerberg genehmigt. Der Bau der privaten Tiefgarage plus 500-Meter-Zufahrtstunnel im Kapuzinerberg wurde von der Stadt mit einer Einzelbewilligung genehmigt.
- Neue Skulpturen für Grazer Eiskrippe aus fast 200 Eisblöcken
- Putin: Abzug der Ukraine Bedingung für Ende der Kämpfe
- Mick Schumacher: So knapp verpasste ich die Formel-1-Rückkehr
Der für Raumordnung zuständige Landesrat Martin Zauner (FPÖ) war von Anfang für das Projekt.