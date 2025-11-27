Alles zu oe24VIP
Kapuzinerberg
© Getty

Im Kapuzinerberg

Porsche-Tunnel nun auch vom Land genehmigt

27.11.25, 16:11
 Porsche-Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche kann nun das Bauverfahren beantragen. 

Szbg. Anfang September hatte die Stadt das umstrittene Bonzen-Bauvorhaben am Kapuzinerberg in Salzubrg genehmigt. Der umstrittene Porsche-Tunnel hat nun  wie erwartet  auch vom Land grünes Licht erhalten. Bereits Anfang September hatte die Stadt das Vorhaben am Kapuzinerberg genehmigt. Der Bau der privaten Tiefgarage plus 500-Meter-Zufahrtstunnel im Kapuzinerberg wurde von der Stadt mit einer Einzelbewilligung genehmigt. 

Der für Raumordnung zuständige Landesrat Martin Zauner (FPÖ) war von Anfang für das Projekt.

