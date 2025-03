Opening: Jeder Gast, der in die Tourist Information tanzt, erhält eine Überraschung

Das Interior-Design von Studio MARCH GUT setzt auf eine klare Materialwahl: Stahl als prägendes Element wird mitinnovativen Visualisierungen kombiniert.

Linz. Die Tourist Information Linz wurde in den letzten Monaten erweitert und umgebaut. Das bedeutet noch mehr Platz für Gäste, aber auch Bewohner der Stadt. Besonderes gibt es hier am Samstag 22. März für alle Neugierigen zu erleben. Ab 10 Uhr gibt es Überraschungsmomente in der Innenstadt. Jeder Gast, der in die Tourist Information tanzt, erhält eine Überraschung. Um 16 Uhr steigt das große Finale am Hauptplatz mit verschiedenen Tanzgruppen mit Line Dance, Modern und Waacking mit Sound vom DJ-Duo Caorli, wo gerne mitgetanzt werden kann. Mit Schnitzeljagden und Gewinnspielen in der Visit-Linz-App gibt es am 22. März ganz besondere Belohnungen.

Neue Tourismus-Strategie

„In einer schnelllebigen Zeit, in der Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung immermehr an Relevanz gewinnen, muss sich auch der Tourismus stetig weiterentwickeln. Umzukunftsfähig zu bleiben, braucht es Innovation, Mut und eine klare Vision. Mit derDestinationsstrategie 2030 setzen wir auf eine flexible, zukunftsorientierte Ausrichtung, diekontinuierlich evaluiert und an neue Herausforderungen angepasst wird. Dabei denken wirTourismus ganzheitlich: Er umfasst nicht nur Gäste, sondern auch die lokale Bevölkerung,Kunst, Kultur, Wirtschaft und Institutionen. Um diesen Wandel sichtbar zu machen,präsentiert sich Linz Tourismus mit einer neuen, starken Marke. In der Tourist Informationwird diese Identität spürbar – ein Ort, der Gäste und Bewohner gleichermaßen einlädt,Linz als inspirierende, lebendige und zukunftsorientierte Stadt zu erleben“, freut sich Linz Tourismus-Geschäftsführerin Marie-Louise Schnurpfeil.