Pärchen prallte mit Quad gegen Hausmauer: Ein Rechen war schuld

Die 31-Jährige musste an der Unfallstelle wiederbelebt werden.

Pabneukirchen. Ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Perg war mit seinem Quad am Montagabend gemeinsam mit seiner 31-jährigen Lebensgefährtin auf einer Zufahrtsstraße zu einem landwirtschaftlichen Anwesen unterwegs. Am Fahrzeug befanden sich noch zwei Stück Rechen, welche ohne Befestigung, parallel zum Fahrzeug verlaufend, abgelegt worden waren. Ein Rechen dürfte sich beim Einlenken am Gashebel verfangen haben und das Quad fuhr frontal gegen die Hausmauer. Die Frau wurde vom Fahrzeug geschleudert, prallte gegen die Mauer und kam zwischen Mauer und Quad zu liegen. Der Mann stürzte mit dem Kopf voran vom Fahrzeug und prallte ebenso gegen die Mauer.

Ein 68-jährige Anrainer entdeckte die beiden Schwerverletzten und setzte die Rettungskette in Gang. Die 31-jährige Frau musste reanimiert werden und wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 15" in das Landesklinikum Amstetten geflogen. Der 41-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 10" in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen.