Pensionist erstach seine Frau im Ehebett

Nachdem er ausgenüchtert war, legte der Ehemann ein Mordgeständnis ab.

OÖ. Im kleinen Aschach an der Steyr verbreitete sich die Nachricht am Sonntag wie ein Lauffeuer: In der Schulstraße hatte sich ein blutiges Familiendrama zugetragen. Gegen Mittag entdeckten Verwandte die Leiche von Rosi H. Die 71-jährige Pensionistin war in ihrem Ehebett durch mehrere Messerstiche getötet worden.

Ihr zwei Jahre älterer Ehemann Josef saß zu diesem Zeitpunkt schwer betrunken im Wohnzimmer. Als ihn die Polizei unter dringendem Mordverdacht festnahm, war der Pensionist, den Bekannte als etwas eigentümlich beschreiben, kaum ansprechbar, geschweige denn aussagefähig.

Erst nachdem ihn die Polizei halbwegs ausgenüchtert hatte, legte er ein Geständnis ab. Warum Josef H. vermutlich in den frühen Morgenstunden seine Gattin – ehemalige Mitarbeiterin einer örtlichen Bäckerei – getötet hat, ist noch unklar. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Von größeren Streitigkeiten war im Ort nichts bekannt. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter.