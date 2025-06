Pflegeheim-Schließung im Schloss unter Protest

Betroffene haben aus Medien von Schließung erfahren.

Gmunden. In Gmunden wird das Schloss Cumberland, eine Pflegeeinrichtung, aus Kostengründen geschlossen. Manche Bewohner lebten dort seit 30 Jahren.

Der zuständige Landesrat Christian Dörfel (ÖVP) wurde am Dienstag unter Buhrufen und Beschimpfungen empfangen. Die Belegschaft, Angehörige und Bewohner sind traurig und zornig zugleich. Sie hielten Plakate wie "Ihr nehmt uns unser Zuhause und unsere Familie" in der Hand.

Die Betroffenen haben aus den Medien von der Schließung erfahren. Dörfel machte keine Hoffnung auf eine Weiterführung. Die dringend nötige Sanierung des alten Schlosses rechne sich nicht mehr.