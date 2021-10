× Pkw crasht gegen Betonkonstruktion – 78-Jähriger tot

Prallte mit Auto gegen eine Betonkonstruktion.

Gaflenz. Mit seinem Pkw tödlich verunglückt ist am Donnerstagnachmittag ein 78-jähriger Einheimischer in Gaflenz (Bezirk Steyr-Land) auf einem Güterweg, der ins Ortszentrum führt. Laut einer Polizeiaussendung prallte er links von der Fahrbahn gegen einen Betonschacht, kippte um und blieb auf der Seite liegen. Der Mann wurde erst einige Zeit später von einem anderen Lenker entdeckt. Dieser setzte die Rettungskette in Gang. Reanimationsversuche nach der Bergung blieben erfolglos.