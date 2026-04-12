Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Erklärtafel am Pöstlingberg
© oe24

City of Media Arts

Pöstlingberg: Aussichtstafel in der Zeit hängen geblieben

12.04.26, 13:09
Teilen

Aussichtstafel am Pöstlingberg wird Medienkunst-Stadt Linz nicht gerecht. 

Linz. Viele die über 21.000 Marathon-Teilnehmer aus 75 Nationen sind am Wochenende nicht nur zum Marathonlaufen gekommen sondern auch um Linz zu besichtigen. Beim ersten Linzbesuch ist die Fahrt oder die Wanderung auf den Pöstlingberg zur Grottenbahn und Aussichtsplattform ein Fixpunkt. Bei klarer Fernsicht kann man von der Aussichtsplattform bis zur Bergekette vom Ötscher bis zum Traunstein & Co. sehen. Eine Erklärtafel zum Bergpanorama fehlt komplett. 

Die aktuelle Tafel zeigt nur wenige markante Punkte der Stadt Linz. Linz trägt seit 2014 den Titel „UNESCO – City of Media Arts“ hat es aber bis heute noch nicht geschafft am Pöstlingberg eine Aussichtserklärtafel mit QR-Code für weitere Informationen zu installieren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen