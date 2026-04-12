Pöstlingberg: Aussichtstafel in der Zeit hängen geblieben

Aussichtstafel am Pöstlingberg wird Medienkunst-Stadt Linz nicht gerecht.

Linz. Viele die über 21.000 Marathon-Teilnehmer aus 75 Nationen sind am Wochenende nicht nur zum Marathonlaufen gekommen sondern auch um Linz zu besichtigen. Beim ersten Linzbesuch ist die Fahrt oder die Wanderung auf den Pöstlingberg zur Grottenbahn und Aussichtsplattform ein Fixpunkt. Bei klarer Fernsicht kann man von der Aussichtsplattform bis zur Bergekette vom Ötscher bis zum Traunstein & Co. sehen. Eine Erklärtafel zum Bergpanorama fehlt komplett.

Die aktuelle Tafel zeigt nur wenige markante Punkte der Stadt Linz. Linz trägt seit 2014 den Titel „UNESCO – City of Media Arts“ hat es aber bis heute noch nicht geschafft am Pöstlingberg eine Aussichtserklärtafel mit QR-Code für weitere Informationen zu installieren.