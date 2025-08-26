Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Polizei stoppt Alko-Biker (48) zweimal
© Apa/Symbolbild

1,32 Promille!

Polizei stoppt Alko-Biker (48) zweimal

26.08.25, 13:57
Teilen

Er sollte sein Bike nach Hause schieben, fuhr dann aber betrunken weiter.

Ein Motorradfahrer (48) wurde am Wochenende von einer Polizeistreife gestoppt, nachdem er in einer 30er-Zone deutlich zu schnell unterwegs war. Bei der Kontrolle fiel auf, dass der Mann kaum ruhig stehen konnte. Ein Alkotest ergab 1,32 Promille. Der Hörschinger musste seinen Führerschein abgeben.

Da das Motorrad mit einem Keyless-System ausgestattet war, konnte ihm der Schlüssel nicht abgenommen werden. Die Beamten einigten sich, dass der 48-Jährige das Fahrzeug nach Hause schiebt. Doch schon in der nächsten Querstraße erwischten ihn die Polizisten erneut. Diesmal alkoholisiert und ohne Führerschein am Steuer. Der Mann wird angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden