Polizei stoppt Alko-Biker (48) zweimal

Er sollte sein Bike nach Hause schieben, fuhr dann aber betrunken weiter.

Ein Motorradfahrer (48) wurde am Wochenende von einer Polizeistreife gestoppt, nachdem er in einer 30er-Zone deutlich zu schnell unterwegs war. Bei der Kontrolle fiel auf, dass der Mann kaum ruhig stehen konnte. Ein Alkotest ergab 1,32 Promille. Der Hörschinger musste seinen Führerschein abgeben.

Da das Motorrad mit einem Keyless-System ausgestattet war, konnte ihm der Schlüssel nicht abgenommen werden. Die Beamten einigten sich, dass der 48-Jährige das Fahrzeug nach Hause schiebt. Doch schon in der nächsten Querstraße erwischten ihn die Polizisten erneut. Diesmal alkoholisiert und ohne Führerschein am Steuer. Der Mann wird angezeigt.