Polizei sucht in Wels erneut nach Zündlern

Ein 12-jähriger Kosovare war bei Brandserie im Frühling einer der Brandstifter.



Wels. In Wels gab es einige Monate bis April 2025 eine Brandserie mit brennenden Müllcontainern. Als Täter wurden Minderjährige zwischen zehn und 15 Jahren ausgeforscht. Es wurde gehofft, dass damit die Brände ein Ende haben. Am Wochenende war es jedoch wieder so weit: Die Polizei muss erneut nach Brandstiftern suchen.

Ein bislang unbekannter Täter zündete am Samstag zwischen etwa 15.20 Uhr und 17.15 Uhr eine Papiermülltonne in Wels-Oberhaid an. Das Feuer griff auf die umliegenden Mülltonnen über, sodass das gesamte Mülltonnenhaus abbrannte. Dabei wurden auch mehrere PKW und die Fassade des Mehrparteienhauses stark beschädigt.